Napoli, buone notizie in arrivo: il difensore è negativo al Covid-19

Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19. Il difensore del Napoli è risultato finalmente negativo al tampone molecolare di routine.

Finalmente spunta il sole all’orizzonte per il Napoli e per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo del Napoli è assente dallo scorso 4 maggio dopo essere risultato positivo al tampone molecolare di routine per il Covid-19. Il calciatore, adesso, è risultato negativo e può tornare finalmente a disposizione. Con ogni probabilità, però, siederà in panchina per l’ultimo match di Serie A 2020/2021, in programma domenica prossima alle ore 20:45 contro l’Hellas Verona di Ivan Juric.

😍 | Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/9ealySoZAl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 19, 2021

Napoli, Maksimovic negativo al Covid-19

A comunicare la notizia è stata la stessa SSC Napoli che, attraverso i propri canali social ufficiali, ha regalato una buona notizia ai supporters partenopei. Il tweet postato dal club azzurro su ‘Twitter’ è stato laconico e conciso: “Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19”.

Boom di interazioni dei tifosi. Il post è spopolato nel giro di pochi minuti ed il tam tam sui cellulari dei partenopei è partito. In molti, però, si rammaricano poiché, con ogni probabilità, il calciatore non vestirà più la maglia azzurra. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato.