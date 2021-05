Roma, addio eccellente in vista? Dalla famiglia l’indizio

Secondo il portale bosniaco ‘Reprezentacija.ba’, Edin Dzeko potrebbe andare ai Galaxy la prossima stagione per ‘questioni familiari’.

Domenica sera la Roma giocherà contro Spezia l’ultima giornata di campionato. I liguri, con il successo contro il Torino di sabato scorso, si sono salvati aritmenticamente, mentre i giallorossi devono vincere per assicurarsi il settimo posto, conteso con il Sassuolo, che assicura la qualificazione alla prima edizione della Conference League.

I tifosi giallorossi non vedono l’ora che incominci la prossima con José Mourinho nuovo allenatre della Roma. La squadra di Fonseca è arrivata in semifinale di Europa League, ma in campionato ha ottenuto risultati deludenti. Dopo l’annuncio dell’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter e del Chelsea, tutto l’ambiente giallorosso è in forte fermento.

Dzeko può andare negli Stati Uniti

Nella Roma, sia in entrata che in uscita, si sta parlando molto di calciomercato. Come riporta il portale bosniaco ‘Reprezentacija.ba’, Dzeko potrebbe lasciare, dopo sei stagioni, la squadra giallorossa per trasferisi in America nei Los Angeles Galaxy. Un indizio che confermerebbe questa voce di mercato giungerebbe direttamente dalla famiglia dell’attaccante.

Infatti, la figlia di Dzeko, Amra, avrebbe scelto il suo nuovo college proprio nello stato della California. Tutta la famiglia avrebbe la volonta di trasferirsi negli Stati Uniti, ma i Los Angeles Galaxy dovrebbero trattare con la Roma per acquisire Dzeko che ha un contratto con il club capitolino fino al 2022.