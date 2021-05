Juventus, ufficialità in arrivo: annuncio social | FOTO

La Juventus di Andrea Agnelli lavora sul mercato in uscita. Douglas Costa sembra essere ad un passo dalla cessione. E intanto pubblica un tweet inequivocabile.

Douglas Costa potrebbe salutare la Juventus. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il calciatore della Juve lontano da Torino a fine stagione. L’esterno brasiliano, infatti, da diverso tempo è finito sulla lista dei sacrificabili. Il classe 1990, a fine campionato, con ogni probabilità dirà addio ai bianconeri, visto il contratto in scadenza a giugno che non sarà rinnovato.

⚡️ ☑️ — Douglas Costa (@douglascosta) May 20, 2021

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vola in Brasile

I rumors delle ultime settimane vedrebbero Douglas Costa sempre più vicino ad un ritorno in patria. Il Gremio, infatti, è in pole position per acquisire le prestazioni sportive del ragazzo che, così, tornerebbe in patria.

Nell’ultima stagione, il calciatore ha giocato in prestito tra le fila del Bayern Monaco, collezionando ventidue presenze, tra cui due con la Juve, e segnando anche un gol. Nel frattempo, sul proprio profilo ‘Twitter’, il calciatore ha scritto un messaggio criptico che ha scatenato i commenti dei supporters bianconeri. Che possa essere un indizio di mercato?