Fissato il prezzo di De Paul: l’Udinese avvisa le big

L’Udinese ha fissato il prezzo per De Paul: per comprarlo serviranno almeno 35 milioni. Su di lui Juve, Inter, Napoli e Atalanta.

L’Udinese fissa il prezzo per Rodrigo De Paul. Chi vorrà acquistarlo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, dovrà sborsare almeno 35 milioni. Una cifra ritenuta adeguata al valore e all’importanza in campo del nazionale argentino, autore di un ottimo campionato: 9 finora le reti messe a segno, accompagnate da 10 assist. Una crescita esponenziale la sua, che ha inevitabilmente attirato le attenzioni delle big d’Europa. L’Udinese non se ne vorrebbe privare ma il momento della cessione sembra essere sempre più vicino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fissato il prezzo per De Paul, l’intervento di Marino

A confermarlo, nei giorni scorsi, era stato il direttore sportivo dei friulani Pierpaolo Marino. “Che sia un fuoriclasse è sotto l’occhio di tutti. Chi se lo può permettere? Non faccio i conti nelle tasche degli altri. Guardo anche all’estero” le sue parole rilasciate a Sky Sport. Sulle tracce del classe 1994 ci sono da tempo Juventus, Inter e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Serie A: Simy mette in ginocchio il Benevento, Quagliarella beffa l’Udinese

Da registrare anche il recente interessamento dell’Atalanta, che a fine campionato probabilmente dirà addio ad Ilicic: lo sloveno, scivolato all’indietro nelle gerarchie di Gasperini, ha avuto un rendimento altalenante ed il suo rapporto con l’allenatore si è raffreddato parecchio. Ecco perché una partenza non è da escludere. Per colmare la sua assenza, gli orobici stanno pensando proprio a De Paul. L’operazione, alla luce dei contendenti in gara e dei costi, non si preannuncia facile ma la prospettiva di avere il posto garantito in una squadra sempre più in crescita, già certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League, potrebbe fare la differenza.