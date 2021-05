Serie A: Simy mette in ginocchio il Benevento, Quagliarella beffa l’Udinese

Serie A, si sono appena concluse le gare delle 15:00 del trentasettesimo turno di Serie A 2020/2021. Pareggia il Benevento contro il Crotone, vince la Sampdoria che batte l’Udinese.

Un solo punto per il Benevento in chiave salvezza. Rete di Lapadula nel primo tempo, poi nel finale Simy fa 1-1 e mette in ginocchio i campani. I ragazzi di Filippo Inzaghi si portano a quota 32 punti in classifica generale, alle spalle del Torino di Davide Nicola, fermo a quota 35. Ai granata manca la gara contro la Lazio, programmata per martedì sera alla 20:30, poi sarà, con ogni probabilità l’ultimo turno di campionato a decidere chi retrocederà in Serie B. All’ultima giornata, infatti, è in programma proprio Torino-Benevento. Lo spareggio salvezza andrà in scena domenica 23 maggio, con orario ancora da definire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, la sintesi delle gare delle 15:00

Oltre alla gara tra il Benevento ed il Crotone, oggi si è giocata anche Udinese-Sampdoria. Il match della Dacia Arena si è chiuso sullo 0-1. Le squadre di Luca Gotti e quella di Claudio Ranieri non sono andate oltre il pareggio a reti bianche per tutta la durata del match. Poche occasioni nel primo tempo; leggermente più accesa la seconda frazione di gioco che, però, in ogni caso, ha regalato poche emozioni. Solo nel finale, Fabio Quagliarella da calcio di rigore smuove il risultato e porta i suoi alla conquista della vittoria.

LEGGI ANCHE >>> Il bellissimo siparietto tra Insigne e Ribery dopo Fiorentina-Napoli

La classifica aggiornata

Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli 76; Milan* e Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo* 56; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari* 36; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20.

* una partita in meno