Antoine Griezmann è in procinto di lasciare il Barcellona e potrebbe finire alla Juventus, qualora i bianconeri cedessero Cristiano Ronaldo.

In estate in casa Barcellona ci sarà una vera e propria rivoluzione. La presidenza di Joan Laporta si traduce in novità nell’assetto della formazione e allo stesso tempo la necessità di far quadrare nuovamente i conti. Nella lista dei partenti finisce allora Antoine Griezmann, il cui rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Si tratta quindi di un giocatore che a livello finanziario pesa sul bilancio del club per cui in qualche modo il gioco non vale più la candela.

Dalla Spagna la notizia: Griezmann idea per la Juventus

Secondo quanto riferisce ‘SPORT’ dalla Spagna, già ci sono dei possibili acquirenti per il francese e tra tutti spicca la Juventus come possibile destinazione. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo. Per una questione di ruoli ma anche di possibilità economiche, i bianconeri potrebbero permettersi un altro grande nome soltanto se uscisse CR7 e al contempo se il portoghese andasse via ci sarebbe bisogno di un grande investimento per non minare la condizione del club e favorire un ridimensionamento in negativo.

Tuttavia, i costi possono rappresentare un problema. Il prezzo del cartellino e l’ingaggio sarebbero elevati. In tal senso, pare il Barcellona sia disposto a fare un passo verso i bianconeri, concedendo il prestito con ingaggio soltanto da versare. La volontà del calciatore sarebbe poi l’altro ostacolo. Griezmann non muore dalla voglia di lasciare il Barcellona, per cui per convincerlo sarebbe necessario quantomeno garantirgli di disputare la prossima Champions League, e la Juventus deve ancora conquistarsi il pass sul campo.