Mertens provoca, Milik risponde: botta e risposta ‘hot’ sui social

Siparietto social tra Dries Mertens e l’ex compagno di spogliatoio Arek Milik. Botta e risposta esilarante sui social network.

Seppur divisi, continua a distanza l’amicizia tra Dries Mertens ed Arek Milik. L’attaccante della SSC Napoli e la punta del Marsiglia, compagni di reparto e di spogliatoio in azzurro fino a qualche tempo fa, si sono resi protagonisti di un ‘piccante’ siparietto social. Il botta e risposta tra i due ha fatto scattare l’ilarità dei tifosi che, su ‘Instagram’ hanno assistito ad uno scambio di battute ‘hot’.

Siparietto Mertens-Milik su Instagram

L’attaccante polacco, sul proprio account social, ha postato uno scatto in posa a torso nudo, accompagnato dalla didascalia ‘Quanti likes oggi?”. Una foto da modello che, per qualche attimo, ha scattato l’ilarità dei supporters partenopei, ancora legati all’ex attaccante del Napoli.

Prontamente è giunto anche il commento di Dries Mertens che ha risposto: “Ancora fai il fenomeno. Peccato per il naso”, schernendo in polacco per le grosse dimensioni del suo naso. Non si è fatta attendere la risposta di Milik: “In Polonia avere un grande naso significa avere una grossa melanzana. Quindi sto bene con il mio naso”. Il tutto, chiaramente, con intento decisamente ironico e contornato da simpatiche emoticons.