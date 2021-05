Juve, per il dopo Buffon c’è una vecchia conoscenza della Serie A

Secondo Strettynews, la Juventus starebbe cercando l’ex Sampdoria Romero per sostituire Buffon come secondo portiere.

La Juventus, battendo ieri sera 1-2, l’Atalanta, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia. Buffon, che ha giocato da titolare la finale, ha vinto la sesta Coppa Italia della sua carriera, nessun calciatore conta così tanti successi in questa competizione. E’ stato l’ultimo trofeo in maglia bianconera per il portiere.

Buffon lascerà, come da lui ha annunciato, la Juventus a fine stagione. L’estremo difensore ha parlato così del suo futuro dopo la finale vinta di ieri sera: “ Ho ancora bisogno di viaggiare e battermi. Se ci dovesse essere qualcuno che mi dovesse contattare e mi facesse immaginare qualcosa di grandioso, lo seguirei”.

La Juventus su Romero

La Juventus starebbe cercando di prendere sia Donnarumma dal Milan per sostituire Szczesny che il successore di Buffon. Come riporta ‘Strettynews’, tra i nomi più papabili per sostiture Buffon nel ruolo di secondo portiere c’è quello di Sergio Romero. Secono il sito inglese, l’ex Sampdoria interessa all’Everton di Ancelotti e alla squadra bianconera.

Romero, ai margini dello United, ha il contratto in scadenza a giugno con i Red Devils. Il portiere argentino era assistito da Mino Raiola, mentre ora i suoi interessi sono curati dalla ‘Stella Group’ che gestisce anche il portiere della Juventus Szczesny.