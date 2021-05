Ronaldo, tornare in Premier e ‘chiudere il cerchio’: ora si può

Per Cristiano Ronaldo spunta una soluzione affascinante, che lo riporterebbe in Premier ed avrebbe già trovato il favore del portoghese.

Mancano ormai soltanto 90′ minuti alla fine della stagione. Ci sono diverse squadre che hanno ancora in ballo l’obiettivo di approdare in Champions League, e tra queste anche la Juventus di Andrea Pirlo. Lo Scudetto è ormai dell’Inter, con l’egemonia bianconera che si è interrotta dopo quasi 10 anni. Ma il rischio concreto per i bianconeri è quelli di scivolare addirittura fuori dai primi quattro posti, un’eventualità che chiaramente la dirigenza vorrebbe evitare a tutti i costi. La verità, però, è che al momento il futuro non dipende in maniera diretta dalla squadra di Pirlo.

Vincendo nel weekend, Napoli e Milan confermerebbero le loro posizioni, scalciando via la Juventus anche se i bianconeri dovessero battere il Bologna all’ultima curva. Un’eventualità, quest’ultima, che ovviamente potrebbe anche cambiare gli scenari sul mercato dei bianconeri. In particolare, è il futuro di Cristiano Ronaldo a destare maggiore interesse per i tifosi della Vecchia Signora. Tutti non aspettano altro che capire cosa farà il campione portoghese alla fine della stagione, ma molto dipenderà dall’epilogo che questa riserverà alla Juventus.

Ronaldo, la soluzione ‘preferita’ lo riporta in Premier

Se, dunque, non dovesse restare a Torino, dove andrà Cristiano? Difficile dirlo, ad oggi, considerando che ci sono tanti fattori in ballo. Che lasci la Juventus sembra un fatto molto concreto, ma il prosieguo della sua carriera dove lo portierà?

Nelle ultime ore è stato il portale spagnolo ‘AS’ ad avanzare un’ipotesi alquanto suggestiva, ma troverebbe concretezza nella stessa volontà del giocatore. Il Manchester United, infatti, avrebbe già manifestato interesse nell’accogliere nuovamente Cristiano all’Old Trafford. I red devils, tra l’altro, hanno trovato anche il favore dello stesso giocatore, che tornerebbe volentieri a Manchester anche per una sorta di ‘chiusura del cerchio‘ che Ronaldo ha ormai cominciato arrivato alla veneranda età di 36 anni.

Insomma, le parti ci stanno e sarebbero pronte a ritrovarsi. La Juventus, dal canto suo, aspetta di capire come finirà la stagione. Va da sé che Ronaldo potrebbe andare via anche con la Champions in tasca, poi molto dipenderà anche da tipo di discorsi si intavoleranno tra giocatore e dirigenza.

Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno si 25 milioni di euro, mentre Cristiano sarebbe anche pronto ad abbassare le richieste sull’ingaggio, favorendo cosi la possibile operazione con lo United.