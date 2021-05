Depay riflette sul futuro: l’offerta arriva dalla Serie A

Depay lascerà il Lione ed è pronto alla prossima avventura. Su di lui non soltanto il Barcellona: c’è anche la Roma

Una sola certezza: l’addio al Lione. Per il resto, è tutto da definire il futuro di Memphis Depay. L’attaccante, che a giugno parteciperà insieme alla sua Olanda agli Europei, non ha accettato la proposta di rinnovo dei francesi e ora si sta guardando intorno alla ricerca della sua prossima destinazione. Su di lui sembrava esserci principalmente il Barcellona, alla ricerca di un altro elemento di valore da affiancare a Messi in attesa poi di ufficializzare l’arrivo di Aguero, ma l’operazione è tutt’altro che definita.

Depay avverte il Barcellona: ci sono anche altri club

A fare il punto della situazione è stato proprio Depay. “Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora – ha spiegato ai microfoni de ‘L’Equipe’ – ma questo è il mio obiettivo”. I blaugrana sono avvertiti: “Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club”.

A condurre le trattative sarà sua madre: l’olandese ha infatti deciso di fare a meno di procuratori e agenti (“voglio avere il controllo, sapere cosa firmo”). In Italia Depay piace molto alla Juventus mentre nelle ultime ore, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è da registrare l’interessamento della Roma. Il ds Pinto sta mettendo a punto l’offerta, conscio in ogni caso della complessità dell’operazione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha ridotto l’appeal internazionale dei capitolini e l’arrivo di Mourinho, ritenuto da tutti gli addetti ai lavori un toccasana per l’ambiente, non è detto che possa bastare per convincere Depay a sposare la causa giallorossa.