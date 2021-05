Xavi al Barcellona fa tremare Inter e Juve: pronti due colpi in A

Koeman più vicino all’esonero: possibile avvicendamento con Xavi che vorrebbe portare a Barcellona uno tra Lautaro e Dybala

Secondo quanto riporta l’emittente catalana ‘Rac1’, Dopo l’addio alla corsa scudetto in Spagna, si fa più complicata la posizione di Koeman al Barcellona. Sempre seguendo quello che sostiene la radio spagnola, ci potrebbe essere il ritorno di Xavi in quella che da sempre è la sua casa calcistica. Un ribaltone possibile per dare anche ai supporter catalani la possibilità di ritrovarsi in un loro totem. Anche lo stesso Messi potrebbe sentirsi rassicurato dal ritorno del vecchio compagno di squadra, non ascoltando le sirene che arrivano sia da Parigi sia dalla Premier League.

I desideri di Xavi: Dybala e Lautaro

Sempre seguendo le indicazioni che arrivano dalla Catalogna, altre indiscrezioni porterebbero lo stesso Xavi ad aver già stilato qualche lista dei desideri. In questa lista trova spazio sia il nome di Paulo Dybala sia quello di Lautaro Martinez. Una doppia opzione italiana per far risorgere il Barcellona dopo una delle stagioni più travagliate della sua storia recente. In particolare per Dybala, il trasferimento dopo un’annata così difficile e con il contratto che si avvicina alla scadenza (2022) potrebbe essere molto più di un’opzione.

Resta da capire quanto il Barcellona potrà investire sul mercato: un dato, però, è certo: la situazione economica di Inter e Juventus e tutt’altro che serena è di fronte ad un’offerta importante anche se non superlativa le tue dirigenze potrebbero riflettere se mantenere in organico i rispettivi argentini o cedere ad eventuali lusinghe.