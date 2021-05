Inter, futuro Conte: la frase dell’allenatore ai calciatori

Tutto da decidere il futuro di Antonio Conte: il tecnico dell’Inter ha risposto alle insistenze dei calciatori con una frase

Tutti con Conte. Può sembrare strano pensando all’agosto scorso, quando anche i dirigenti erano irritati dalle sue uscite pubbliche, o anche a dicembre, quando i tifosi ne chiedevano l’esonero dopo l’eliminazione dalla Champions. Invece non lo è perché il tecnico salentino è riuscito a ricompattare l’Inter in un momento difficile e portarla allo Scudetto. Ed allora tutti con Conte anche perché ora tutti vogliono chiarezza.

Il presidente Zhang dovrà darla nel corso del vertice che si terrà nei prossimi giorni. Fare chiarezza con Conte ma anche con Marotta e Ausilio che questa volta si sono schierati dalla parte del tecnico. Lo hanno fatto anche i tifosi, che ieri hanno chiesto all’allenatore di restare in nerazzurro. Una richiesta arrivata anche dai calciatori nei giorni scorsi.

Inter, Conte prende tempo con i calciatori

Nel corso del pranzo di mercoledì, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, a Conte diversi calciatori hanno chiesto novità sul suo futuro. Richiesta legittima perché dal futuro del tecnico dipenderà la continuità di un ciclo che ha portato ad una finale di Europa League e, soprattutto, ad uno scudetto.

L’allenatore salentino però non si è sbilanciato: “Finché non parlo con Zhang non posso dire niente” la frase che Conte avrebbe detto ai suoi calciatori. Giorni di attesa quindi per il tecnico e la squadra, la società e i tifosi. Tutti attendono l’incontro che deciderà le sorti della squadra: un addio del tecnico non sarebbe certo un bel segnale per l’ambiente nerazzurro che intanto domenica saluterà la squadra che ha trionfato in campionato. Mille invitati potranno assistere al match con l’Udinese.