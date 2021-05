Domenica sera Gattuso potrebbe avere un’offerta a sorpresa

In caso di qualificazione alla Champions League, il presidente del Napoli De Laurentiis è pronto a confermare Gattuso

Possibile colpo di scena a Napoli. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente Aurelio de Laurentiis cercherà infatti di convincere Rino Gattuso a restare anche la prossima stagione. A darne notizia è l’edizione odierna di ‘Tuttosport’: il motivo è da ricercare nell’ottimo rendimento mostrato in questa fase conclusiva e decisiva della stagione. I partenopei, nelle ultime 6 partite, hanno centrato 5 successi che hanno consentito alla squadra di salire al terzo posto, in coabitazione con il Milan, a quota 76 punti.

De Laurentiis pronto a confermare Gattuso con la Champions

Ora dipenderà tutto dalla gara contro l’Hellas Verona ma nell’ambiente le sensazioni sono positive. La qualità di gioco espressa ha raggiunto picchi importanti e l’obiettivo è dietro l’angolo. Resta da vedere quale sarà la risposta dell’allenatore, che di recente ha rifiutato l’offerta pervenuta dalla Fiorentina. Su di lui ci sono Lazio (la conferma di Simone Inzaghi non appare scontata) e Juventus, ancora indecisa se continuare con Andrea Pirlo.

La tifoseria napoletana spera in una riappacificazione tra le parti. L’accesso alla Champions League potrebbe rappresentare la panacea ideale per rinsaldare il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis, piuttosto freddo fino a qualche settimana fa. Una volta risolta la questione, la società inizierà poi a valutare il futuro dei giocatori: Koulibaly, ad esempio, è a fine corsa e dopo Verona dovrebbe salutare la compagnia. In bilico pure il destino di Fabian Ruiz, tornato ad alti livelli ed entrato nei radar di Atletico Madrid e Barcellona.