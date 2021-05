Mihajlovic lancia la seconda profezia: “Il rigore lo calcia lui”

Mihajlovic in conferenza ha lanciato una seconda profezia, dopo aver azzeccato la prima nei giorni scorsi. “Il rigore lo tira Dybala”.

La prima profezia si è concretizzata, ora tocca alla seconda. Sinisa Mihajlovic, nei giorni scorsi, aveva predetto il sorteggio degli arbitri Paolo Valeri e Piero Giacomelli in occasione della gara con la Juventus di domenica, azzeccando a sorpresa il pronostico: il primo, infatti, scenderà in campo mentre il secondo sarà impegnato al Var. L’allenatore, alla vigilia della partita, ci ha voluto quindi riprovare: “Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare. Mi hanno svegliato nel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare il rigore per la Juve, sullo 0-0. Non so com’è finita, chissà se questo sogno significa qualcosa”.

La nuova profezia di Mihajlovic: il rigore lo calcia Dybala

Il Bologna giocherà per portare a casa i tre punti, nonostante la salvezza già acquisita da diverse settimane. “Loro hanno una grande occasione – ha affermato Mihajlovic – avranno le motivazioni alle stelle. Ma per noi vincere è importante: finiremmo la stagione nella parte sinistra della classifica e significherebbe molto per noi, perché era uno degli obiettivi stagionali”.

Sul futuro il tecnico del club felsineo, che durante la stagione ha lanciato e valorizzato numerosi giovani tra cui Vignato e Svanberg, ha pochi dubbi: “Ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui”.