“Juve, col Bologna ultima di Ronaldo: senza di lui si apre un nuovo ciclo”

Che ne sarà di Pirlo e Ronaldo a fine stagione? Il tecnico resta in bilico; il portoghese sembrerebbe poter chiudere il ciclo in bianconero.

Le opinioni riguardo all’operato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus hanno subito una brusca sterzata dopo la vittoria della Coppa Italia. I bianconeri, vincenti sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno portato a casa il secondo trofeo dell’anno, arricchendo la bacheca del club. A proposito del successo di Ronaldo e compagni, in molti si sono schierati a favore della permanenza dell’allenatore anche per la prossima stagione calcistica, promuovendolo seppur i risultati in campionato non siano stati eccellenti.

Juventus, Marianella su Pirlo e Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il giornalista Massimo Marianella ha detto la sua sulla Juventus, su Andrea Pirlo e su Cristiano Ronaldo. Ecco quanto dichiarato: “Ronaldo? Quella a Bologna, secondo me, potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia della Juve. Dopo la sua cessione, i bianconeri potrebbero aprire un nuovo ciclo“.

Poi prosegue: “A Pirlo, forse, gli si può dare una sufficienza stiracchiata. Il tecnico non ha dato una idea di gioco alla Juventus e non ha contribuito alla crescita di calciatori come Kulusevski“.