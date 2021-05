L’impensabile destinazione per Maurizio Sarri in Serie A

Maurizio Sarri in cerca di una nuova squadra: tante le ipotesi in Serie A tra le quali una destinazione impensabile

Maurizio Sarri cerca panchina. Il tecnico toscano ha voglia di rimettersi in gioco: dopo un anno passato ad osservare, l’ex allenatore di Napoli e Juventus è pronto a rientrare. Dove? Prima della sorpresa Mourinho, la Roma sembrava la destinazione più probabile ora tutto è tornato in discussione. Il progetto della Fiorentina non lo convince in pieno, così come il ritorno al Napoli non è una proposta che lo alletta particolarmente.

Allora dove? Potrebbe esserci una possibilità con il Milan, nel caso in cui Pioli dovesse fallire la qualificazione in Champions League. Ma per Sarri si profila anche una idea impensabile: ne parla ‘Tuttosport’ facendo il nome di una società che potrebbe puntare sul tecnico di Figline.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Suggestione Sassuolo: Sarri riparte dalla provincia?

Maurizio Sarri potrebbe ripartire dalla provincia e precisamente dal Sassuolo. Il club neroverde ha appena detto addio a De Zerbi che il prossimo anno guiderà lo Shakhtar Donetsk. Così Carnevali sta cercando un’alternativa in grado di far fare un ulteriore passo in avanti al progetto della famiglia Squinzi.

LEGGI ANCHE >>> Allegri, cosa aspetti? La tua famiglia è già a Napoli

Diversi i nomi accostati al Sassuolo, su tutti quello di Italiano. Ma ora arriva anche l’ipotesi Sarri. Un’idea non semplice da realizzare per diversi aspetti: dalle ambizioni dell’allenatore, che vorrebbe continuare a lottare per il vertice, all’ingaggio. L’idea però è in piedi e potrebbe anche affascinare l’ex Juventus: dopo un anno da osservatore, la voglia di tornare è tanta e quella di poter forgiare un gruppo giovane ma ambizioso potrebbe anche convincerlo a dire sì.