Bologna-Juventus, clamoroso Pirlo: Ronaldo in panchina

Scelta clamorosa di Andrea Pirlo che, per la sfida di stasera contro il Bologna, tiene Cristiano Ronaldo in panchina.

La Juventus si prepara a scendere in campo per la sfida di stasera contro il Bologna, cruciale per l’approdo in Champions League. Ai bianconeri serve obbligatoriamente una vittoria che, al netto di tutto, potrebbe anche non bastare se alla fine Napoli e Milan dovessero arrivare alla vittoria.

Ma in questi minuti precedenti alla partita, sono le scelte tecniche di Pirlo che hanno sorpreso tutti. L’allenatore bianconero, infatti, ha lasciato fuori Cristiano Ronaldo per la sfida col Bologna. Il portoghese, infatti, non compare tra i titolari. Una decisione ovviamente sorprendente, considerando che non si sapeva di problemi fisici per il numero 7, ma soprattutto questi ultimi 90′ saranno decisivi anche per la prossima stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali