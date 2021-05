Chi va in Champions se… Tutte le combinazioni per Juve, Milan e Napoli

Saranno novanta minuti di fuoco, all’insegna delle emozioni stasera nell’ultimo turno di campionato per la lotta che vale la Champions League.

Juventus, Milan e Napoli sono in battaglia, una resterà fuori dalla prossima edizione della Champions League.

La Juventus rischia più di tutti perché non è padrone del proprio destino, non basta una vittoria a Bologna per confermarsi nell’Europa che conta.

I bianconeri dovranno sperare in un passo falso di una tra Napoli e Milan per strappare in extremis l’approdo tra le prime quattro della classifica.

La squadra di Pirlo va in Champions se batte il Bologna e almeno una tra Napoli e Milan non vince. La Juventus ha portato a casa solo 13 punti nelle ultime sette giornate, è dietro Atalanta e Milan anche nella battaglia per gli scontri diretti, col Napoli è in parità ma in svantaggio riguardo alla differenza reti (+45 il Napoli, +36 la Juventus).

Champions League, la classifica avulsa deciderebbe l’arrivo a pari punti

Nelle combinazioni c’è anche uno scenario particolare: l’arrivo di Juventus, Milan e Napoli a pari punti. Si verificherà se Milan e Napoli dovessero perdere contro Atalanta e Verona e la Juventus pareggiare a Bologna.

I parametri per definire la classifica avulsa sono cinque: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, numero di reti totalizzate in generale, sorteggio.

In questo scenario arriverebbe la Juventus quinta in classifica, per questo motivo i bianconeri anche con un pareggio a Bologna sarebbero in ogni caso fuori dalla Champions League, al di là di qualsiasi risultato ottenuto da Napoli e Milan.

I bianconeri sono messi male negli scontri diretti, in svantaggio con l’Atalanta, che ha già ottenuto la certezza aritmetica dell’Europa che conta, con il Milan, in virtù del 3-0 dell’Allianz Stadium che ha ribaltato l’1-3 di San Siro, con il Napoli il bilancio è in parità ma la Juventus paga lo scarto nella differenza reti.

Il Milan ha il rammarico del pareggio interno contro il Cagliari e tenta la strada del colpaccio a Bergamo, Gattuso predica concentrazione per liquidare la pratica Verona, la Juventus può solo vincere e “gufare” le altre.