Moggi esplosivo: “Vi svelo le nuove squadre di Allegri e Gattuso”

Luciano Moggi ‘svela’ i movimenti in panchina: “Allegri va al Napoli, Gattuso alla Lazio e Simone Inzaghi alla Fiorentina”

Luciano Moggi fa le carte per quanto riguarda le panchine della prossima stagione in Serie A. L’ex dirigente della Juventus, radiato in seguito a Calciopoli, parla di rivoluzione in arrivo per diverse squadre.

In particolare, per Moggi, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a portare a Napoli un nome di peso come Massimiliano Allegri. Acciughina sarebbe la degna ‘riparazione’ per i tifosi conseguentemente all’addio di Rino Gattuso, a un passo dal riportare gli azzurri in Champions dopo una stagione di assenza.

Moggi: “Allegri andrà al Napoli, Gattuso alla Lazio”

Lo stesso Gattuso sarebbe invece stato bloccato da Claudio Lotito per la panchina della Lazio. Ringhio sostituirebbe dunque Simone Inzaghi, destinato a lasciare i biancocelesti dopo oltre cinque stagioni.

Il più giovane dei fratelli Inzaghi prenderebbe infine la direzione di Firenze. Una piazza per il quale lo stesso Gattuso era dato in pole fino a pochi giorni fa, prima del raffreddamento improvviso.