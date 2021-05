“Firmo la prossima settimana”: il futuro di Allegri è ormai definito

Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. In attesa di capire se il Real Madrid si farà avanti, De Laurentiis è presente.

Il Real Madrid è un treno che passa poche volte nella carriera di un allenatore e non bisogna lasciarselo scappare. Evidentemente è per questo che Massimiliano Allegri, fermo da due anni, attende. La pazienza non gli manca e il periodo sabbatico lo dimostra, ma il tecnico ex Juventus ha voglia di ricominciare e la panchina del Napoli è attraente, in quanto a progetto e stimoli. Inoltre, tra De Laurentiis e Allegri c’è un ottimo rapporto di amicizia. Dato che la tendenza di Florentino Perez non sembra pendere verso l’allenatore italiano come prima, è possibile che alla fine firmi con il Napoli.

Allegri verso il Napoli: nuove conferme

Ciro Venerato, esperto di calciomercato e giornalista, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Allegri al Napoli: “Ho parlato con un ex direttore sportivo molto legato ad Allegri, sono amici. Mi ha detto che l’allenatore gli ha rivelato che dalla prossima settimana firma”.

“Testualmente gli ha detto: << Amico mio, dopo due anni di quarantena, firmo>>. Dal prossimo lunedì – prosegue Venerato – ogni giorno è buono per la firma. Il Napoli è in prima fila. Appena Perez comunica all’entourage di Allegri che intende andare su un altro allenatore, allora probabilmente direbbe sì al Napoli. Tuttavia, c’è anche l’idea Inter. Il Napoli è comunque avanti avendo un accordo economico con l’allenatore. Poi se il Real dovesse scegliere Allegri, allora De Laurentiis sarebbe tranquillo perché ha un accordo di massima anche con Spalletti”.