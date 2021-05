Serie A, colpo di teatro per la big: arriva in Italia il nuovo allenatore

Allegri e Spalletti ancora in gioco ma Conceição prende quota, secondo le news che giungono dal Portogallo, per la panchina del Napoli.

Napoli-Verona sarà, salvo clamorose sorprese, l’ultima sfida di Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Dopodiché le strade del tecnico e della società partenopea si separeranno, e il club di De Laurentiis si predisporrà alla chiusura dell’accordo col nuovo allenatore. Tuttavia, certezze per la prossima stagione ancora non ce ne sono. La dirigenza del Napoli lavora su più piste ma punta a schiarire gli orizzonti nei prossimi giorni. Il futuro è già cominciato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, prende quota l’opzione Conceição del Porto per la panchina

Il nome inatteso che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di Sergio Conceição, attuale allenatore del Porto. Il tecnico è atteso, secondo quanto riferiscono i media portoghesi, la prossima settimana in Italia. In prima persona, infatti, incontrerebbe la dirigenza del Napoli per ascoltarne la proposta, mentre anche la Lazio guarda con interesse al suo profilo, in attesa di capire cosa ne sarà del rinnovo con Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Juve, le ultime parole di Zidane infittiscono il mistero

A rendere appetibile il profilo di Conceição è la sua attuale situazione al Porto. L’allenatore è in scadenza di contratto e aveva raggiunto con la società lusitana un accordo verbale per firmare un prolungamento fino al 2023. Tuttavia, non sono stati fatti passi in avanti fino a rendere concreto l’accordo, ragion per cui anche in patria sono sicuri che potrebbe lasciare l’attuale club e proiettarsi verso il Napoli. Nel frattempo, per gli azzurri la pista Spalletti sembra essersi raffreddata, mentre resti in piedi l’ipotesi Allegri, il quale però attende ancora di capire la serietà delle intenzioni del Real Madrid. Tra i vari ‘litiganti’, potrebbe alla fine spuntarla proprio Conceição.