Roma, importante svolta in attacco: il nome grosso in entrata

Roma molto interessata a Belotti: Mourinho ha dato l’ok, pronta un’offerta da 15 milioni per il capitano del Torino

Novità importanti in arrivo da ‘Sky Sport’ sull’attacco della Roma targata José Mourinho.

Lo Special One, in questi giorni, starebbe parlando in maniera fitta con il direttore sportivo Tiago Pinto per rinforzare la squadra: un’analisi particolare riguarderebbe il ruolo della punta.

Roma, pronta un’offerta da 15 milioni per Belotti

A questo proposito, piacerebbe molto Andrea Belotti, che quest’estate dovrebbe lasciare il Torino dopo sei stagioni in granata, a patto che arrivi un’offerta adeguata.

Il ds giallorosso sarebbe pronto a proporre al Toro 15 milioni di euro. È probabile però che Cairo chieda qualcosa di più per il cedere il proprio capitano: i margini per trattare, comunque, ci sarebbero.

In caso di approdo del Gallo in giallorosso (ma sul giocatore sarebbe sempre vigile il Milan), a fargli spazio dovrebbe essere uno tra Dzeko e Borja Mayoral, in prestito ancora per un anno dal Real Madrid.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se la Roma preferirà contare sull’esperienza del bosniaco o sulla freschezza dello spagnolo. L’ultima parola spetterà nel caso a Mourinho.