Juventus, cambia il mercato con il nuovo ds: cessione a sorpresa

La Juventus potrebbe decidere di non rinnovare il contratto a Paratici promuovendo Cherubini nuovo direttore sportivo. In casa bianconera potrebbe cambiare anche alcune strategie di mercato

Possibile addio per Paratici e promozione per Cherubini: questa la possibile svolta dirigenziale in casa Juventus. Come rivelato da “Tuttosport”, i bianconeri potrebbero valutare l’addio dell’attuale ds per una mini rivoluzione. Il mercato bianconero dipenderà soprattutto dal piano cessioni: quasi certo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese potrebbe lasciare Torino in caso di offerta pari o superiore ai 25-30 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla Juventus di evitare una minusvalenza dopo i 100 milioni spesi per il suo acquisto.

Non solo, verso l’addio anche Bernardeschi, Ramsey e Chiellini. Il primo sarà sacrificato di fronte a un’offerta da circa 20-25 milioni, mentre il centrocampista gallese potrebbe tornare in Premier League in cambio di 15-20 milioni. Con l’addio dell’ex Arsenal, la Juventus si alleggerirebbe di circa 7 milioni di euro netti annui, cifra del suo ingaggio. Da valutare anche il futuro di Dybala: la Joya potrebbe restare a Torino in caso di addio a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, possibile addio anche per Bonucci

Dopo la conferma dell’addio di Buffon, la Juventus potrebbe decidere di non rinnovare neanche il contratto di Chiellini. Il centrale difensivo potrebbe lasciare i bianconeri a fine anno e valutare l’inizio di una nuova avventura, quasi sicuramente oltre oceano. Occhio, però, al possibile sacrificio di Bonucci. L’ex Milan potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta da 20-25 milioni di euro. Il difensore piace particolarmente al Manchester City di Guardiola.

Con il possibile addio di Bonucci, la Juventus punterebbe con decisione sulla coppia difensiva De Ligt-Demiral, ma non è escluso che possa arrivare un nuovo rinforzo dal mercato. Da capire la situazione con l’Atalanta per quel che riguarda il futuro di Romero.