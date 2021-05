Addio Juventus, Pirlo si siede su una nuova panchina

Andrea Pirlo indicato in uscita dalla Juventus: per lui potrebbe però prospettarsi subito un’altra panchina, i dettagli

Il futuro della Juventus sarà deciso a breve. Pochi giorni e poi si saprà il nome del nuovo allenatore. Quasi certamente non sarà Andrea Pirlo che, nonostante il quarto posto raggiunto, sarà gentilmente messo alla porta. Agnelli stringe per Massimiliano Allegri sul quale però ci sono anche il Real Madrid e l’Inter che sta per dire addio a Conte. Proprio la concorrenza impone alla società piemontese un’accelerazione ed allora a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Il ritorno di Allegri è al momento l’ipotesi più probabile per la panchina bianconera, così come sono in rialzo le quotazioni per l’addio di Paratici. Dentro Allegri, fuori proprio Paratici e ovviamente Pirlo che però potrebbe sistemarsi subito su un’altra panchina.

Juventus, Pirlo: estero o anno di studio

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto su quel che potrà fare l’attuale allenatore della Juventus nel caso, probabile, di addio. C’è l’ipotesi di un anno di studio, ma anche quella di rimettersi subito in gioco. Una nuova panchina, probabilmente all’estero, per continuare il suo percorso di crescita.

Del resto al primo anno da allenatore Pirlo ha portato a casa due trofei, una qualificazione in Champions ma soprattutto un bagaglio di esperienza che non potrà che essergli utile nel futuro, immediato e non. Ecco perché l’idea di tornare subito in panchina dopo l’addio alla Juventus lo intriga. Le possibilità potrebbero arrivare dall’estero, ipotesi che non spaventa il tecnico. Ci sarà tempo per valutare eventuali offerte. Ora è quello dell’addio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. C’è Allegri sull’uscio di casa Juventus, salvo ribaltoni che non possono essere esclusi in questo fine maggio bollente per le panchine.