Inter, la furia dell’ex contro gli Zhang: “Non pagano neanche 800 euro”

Eder contro la famiglia Zhang: “Quello che è successo in Cina si è ripetuto all’Inter. Sono 8 mesi che non pagano chi prendeva 800 euro”

L’ex attaccante nerazzurro Eder torna ad attaccare la famiglia Zhang. L’oriundo, tornato in Brasile al San Paolo, ha più volte accusato il gruppo Suning di non avergli pagato gli stipendi durante la sua militanza al Jiangsu.

Ora, con la protesta degli ultras che sta montando a Milano dopo la notizia del probabile addio di Antonio Conte, Eder solidarizza con i tifosi nerazzurri su Twitter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Eder contro il gruppo Suning: “Se ne fregano del calcio”

L’attaccante condivide la foto degli striscioni contro la proprietà e racconta la sua esperienza in Cina: “Quando lo dicevo, spero che non succeda anche all’Inter, è perché da tifoso non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, i cinesi (Steven e il suo papà), hanno buttato all’aria il grande lavoro fatto”.

Inevitabile, quindi, il paragone con la situazione attuale dell’Inter: “Lo fanno perché devono far rientrare 100 milioni nelle loro tasche. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano“.

Quando lo dicevo, spero che non succeda anche all’inter. É perche da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning Dopo aver vinto é fatto una cosa importante, loro i cinesi( Steven e il suo Papà) pic.twitter.com/B1rWEFD3WU — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’inter lo buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se n’è fregano. — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese. Suning🤮🤮 — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

LEGGI ANCHE>>> Clamoroso: Conte ha deciso, addio Inter! Ora Allegri in pole

Ma è l’ultimo tweet quello più pesante: “Pensate che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese. Suning” e chiusura con faccine che vomitano. Più chiari di così, si muore.