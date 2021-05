L’Atalanta cede Ilicic perché ha già trovato il sostituto

Josip Ilicic potrebbe lasciare l’Atalanta. La società nerazzurra apre all’addio e intanto sembra aver individuato già il sostituto

Dopo Gomez, un altro pilastro tecnico dell’Atalanta potrebbe partire. Josip Ilicic, che in questa stagione ha brillato a tratti, distante dalla luce di un tempo, potrebbe partire. Per lui si parla di Milan. Nessun problema: in questi anni la Dea ha dimostrato di saper sostituire i suoi gioielli. Potrebbe accadere anche con lo sloveno.

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ fa sapere che l’Atalanta è interessata a Jeremie Boga del Sassuolo. L’esterno ex Chelsea, recentemente, ha spiegato di dover fare un salto in avanti nella sua carriera. Giocare in Champions League coi nerazzurri è una possibilità che lui accetterebbe. D’altronde, quest’anno non è riuscito a ripetersi. Problemi fisici ma, forse, anche di motivazioni.

Atalanta, piace Boga per sostituire Ilicic

Boga era stato accostato anche allo Shakhtar, poteva (potrebbe ancora) essere uno dei pupilli di De Zerbi pronti a seguire il proprio allenatore in Ucraina. Vedremo quanto sarà forte l’assalto dell’Atalanta, che ha sempre bisogno di forti esterni d’attacco per assecondare le idee di calcio di Gasperini.

Boga in questo campionato ha segnato appena quattro gol, ma il suo talento è fuori discussione. Su di lui da tempo c’è anche il Napoli, ma l’Atalanta potrebbe spuntarla col prestigio della Champions. Bisognerà capire cosa ne pensa il Sassuolo, che per lui chiede almeno 30 milioni. Di questi tempi, sono tanti.