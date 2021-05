“Scambio con Ronaldo”: l’indiscrezione che consola i tifosi della Juve

Cristiano Ronaldo saluterà la Juventus in estate. Il suo procuratore è al lavoro per trovargli una nuova destinazione da cui ripartire.

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare il club bianconero a fine stagione. Ampiamente criticato dai tifosi e dagli addetti ai lavori nell’ultima fallimentare stagione in Serie A, il portoghese è pronto a dire addio al club di Andrea Agnelli. A comunicarlo è stato Gianluca Di Marzio nel corso di ’23’, trasmissione in onda su ‘Sky Sport’. Il giornalista esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito: “Il suo procuratore si sta già muovendo e sta provando a capire quale potrà essere la soluzione migliore. Ci sta anche che Ronaldo possa andar via in cambio di una contropartita”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo va via

Sarà addio, dunque. In estate le strade di Cristiano Ronaldo e della Juventus si divideranno per sempre. Il fuoriclasse portoghese è alla ricerca di una nuova avventura dopo l’ultima stagione in Serie A.

Sulle sue tracce ci sono diversi top club d’Europa. Resta viva l’idea di un ritorno al Manchester United, finalista di Europa League sconfitto ieri dal Villareal.