Lo ‘sgarbo’ di Leonardo che spaventa i tifosi del Milan

Il Milan e Theo Hernandez potrebbero separarsi. Dalla Francia viene rilanciata l’indiscrezione: il PSG di Leonardo è vicino all’accordo col calciatore.

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan e la Serie A. Il laterale rossonero, perno fondamentale dello scacchiere rossonero potrebbe concludere l’avventura in Lombardia. Nella mattinata, dalla Germania, la ‘Bild’, aveva fatto partire l’indiscrezione Paris Saint-Germain. Adesso, la notizia sembra trovare conferme anche altrove.

Calciomercato Milan, Leonardo segue Theo Hernandez

Direttamente dalla Francia, il portale ‘Footmercato’ rilancia sull’interesse del direttore sportivo del club francese Leonardo, vecchia ‘conoscenza’ del Milan, per il laterale transalpino.

La dirigenza del club di Ligue 1 è entrata con prepotenza a casa Milan (virtualmente, chiaramente) per strappare via uno tra i maggiori prospetti dello scacchiere di Stefano Pioli. Secondo il portale, il club francese sarebbe vicino all’accordo con il calciatore. Dopo aver trovato l’intesa, però, toccherà sedersi alle scrivanie del Milan per provare ad accontentare le richieste rossonere. Paolo Maldini & Co. chiedono almeno 40 milioni di euro. Il terzino offensivo, in ogni caso, fa tremare i tifosi che, negli ultimi giorni, hanno tanto apprezzato i suoi post sui social network dove si è sempre dichiarato felice di indossare la maglia rossonera.