Inter, due nuovi nomi a sopresa per sostituire Conte

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter punterà tutto su Allegri per sostituire Conte, ma ci sarebbero anche altri due nomi da monitorare.

L’addio di Conte all‘Inter ha scombussolato tutto il calciomercato italiano. La squadra nerazzurra si accoda agli altri club che sono impegnati nella ricerca del nuovo allenatore. Il tecnico pugliese, che ha riportato lo Scudetto all’Inter dopo 11 anni, sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Zidane come allenatore del Real Madrid.

L’Inter adesso ha fretta di cercare il sostituto di Conte per iniziare a programmare la prossima stagione. L’obiettivo numero era è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, già contattato in passato dal club meneghino, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, ritornerà alla Juventus.

Inter, Fonseca e Mihajlovic possibili alternative ad Allegri

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter starebbe vagliando anche altre due possibili tecnici. I nomi che sono circolati sono quelli di Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic. Il tecnico portoghese, sostituto da Mourinho come tecnico della Roma, sarebbe felice di restare in Italia ad allenare.

L’opzione Mihajlovic sarebbe un tuffo nel passato, visto l’importante storia che ha avuto il tecnico serbo con l’Inter sia come giocatore che da collaboratore di Mancini. L’opzione Sergio Conceicao non sembra fattibile, considerando che l’ex giocatore di Parma e Lazio dovrebbe rinnovare il conratto con il Porto.