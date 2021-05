Juventus, è fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, tramite Twitter, ha annunciato il ritorno di Allegri alla Juventus.

Il mercato degli allenatori ha infuocato i primi giorni di calciomercato. Dopo l’addio ufficiale di ieri di Conte all’Inter, in mattinata è arrivata la notizia di un nuovo cambio di panchina tra le squadre di Serie A. Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, tramite un tweet, ha dato la notizia che Allegri sarà di nuovo il tecnico della Juventus.

La Juventus cambia per la terza stagione consecutiva, anche se in questo caso è un ritorno, allenatore. Pirlo lascerà la Juventus dopo appena un anno. La vittorie della Supercoppa e della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non sono bastate all’ex giocatore del Milan per ottenere la conferma.

La Juventus punta di nuovo su Allegri

La Juventus di Pirlo non ha mai entusiasmato durante questa stagione. Sui bianconeri ci sono state sempre delle critiche molto furenti. Allegri ritorna ad allenare la squadra juventina dopo solo due anni. Il tecnico toscano era seguito sia dall’Inter che dal Real Madrid.

Dopo l’addio Paratici, la dirigenza juventina punta di nuovo su Allegri, il tecnico dei cinque scudetti e delle due finali Champions perse contro Barcellona e Real Madrid, per cercare di tornare far tornare la Juventus competitiva sia in Italia che in Europa.