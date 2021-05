Juventus, il mistero Ronaldo si infittisce con un altro post

L’attaccante della Juventus Ronaldo si è detto orgoglioso del titolo di capocannoniere ed è entrato in clima Europeo in un post su Instagram

Cristiano Ronaldo volta pagina. La sua testa è già proiettata all’Europeo con il Portogallo, competizione alla quale la nazionale lusitana arriva da campione in carica dopo il successo ottenuto in Francia nel 2016. Al momento il futuro alla Juventus resta invece in sospeso. Almeno a giudicare dall’ultimo feed pubblicato su Instagram da CR7.

Il campione portoghese ha sottolineato un altro aspetto, forse una replica velata a chi lo ha giudicato non determinante con un tempo. Sarà comunque il tempo, magari proprio al termine della competizione che vedrà coinvolte 24 formazioni tra giugno e luglio, a stabilire se Cristiano Ronaldo resterà ancora alla Juventus nell’ultimo anno di contratto, oppure se – come in tanti credono alla luce degli ultimi avvenimenti (la fase negativa attraversata durante il finale di stagione e la panchina in occasione dell’ultima giornata – farà le valigie per tentare di placare altrove la sua fame di successi.

Ronaldo su Instagram: “Orgoglioso di essere il capocannoniere di Serie A, ora testa al Portogallo”

Cristiano Ronaldo ha affidato ai social un altro messaggio riguardo al suo futuro. Il portoghese è rimasto abbastanza criptico riguardo a quello con la maglia della Juventus. “Ogni gol ha la sua storia alle spalle ed è sempre frutto del lavoro di squadra. Sempre! Orgoglioso di essere il primo capocannoniere della Juventus in Serie A dal 2008, orgoglioso di aver segnato più di 100 gol con questa fantastica maglia e orgoglioso di aver raggiunto i 40 gol per l’undicesima stagione nella mia carriera. E non è ancora finita!”

Il calciatore ha poi aperto un’altra pagina. Ed è quella che lo vedrà impegnato in nazionale. Il campione, che cinque anni fa fu costretto ad abbandonare la finale dopo 25 minuti di gioco, proverà ad essere protagonista in questa edizione: “Domani iniziamo una nuova avventura con il Portogallo e daremo tutto quello che abbiamo! Andiamo ragazzi! Abbiamo un titolo importante da difendere!”.

Nella lista di Santos per l’Europeo in programma tra poco più di due settimane, oltre a Cristiano Ronaldo figurano altri tre ex “italiani”: Joao Cancelo, Bruno Fernandes

e André Silva.