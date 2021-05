“Non vado in Nazionale”: l’annuncio social del calciatore del Milan

Milan, Ismael Bennacer si opera. Il centrocampista rossonero escluso dall’elenco dei convocati dell’Algeria. Salta la Nazionale.

Brutta notizia in arrivo per il Milan e per l’Algeria. Ismael Bennacer sarà costretto ad uno stop piuttosto lungo a causa di un infortunio. Il centrocampista dei rossoneri si era infortunato nel finale di campionato di Serie A 2020/2021. In seguito allo stop forzato per il calciatore è stata disposta una operazione che non gli consentirà di riunirsi in compagnia dei compagni di Nazionale.

Milan, Bennacer si opera

Con un post pubblicato sul proprio profilo ‘Twitter’ l’ex calciatore dell’Empoli ha annunciato un lungo stop dopo l’infortunio: “Non potrò far parte del gruppo a seguito di un intervento che ho subito al piede dopo l’ultima partita di campionato. Ci vediamo ad agosto per la prossima stagione”.

Bennacer, dunque, non partirà con la Nazionale algerina. Si giustifica così la sua esclusione dalla lista dei convocati del commissario tecnico Djamel Belamdi. L’unico calciatore ‘italiano’ presente in elenco è Adam Ounas, protagonista assoluto del finale di stagione di Serie A del Crotone di Serse Cosmi.