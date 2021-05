Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: lo svedese chiama Icardi

Nuovo tapiro di Striscia la Notizia per Zlatan Ibrahimovic, che sarà costretto a saltare gli Europei a causa di infortunio.

É stata la stagione di Zlatan Ibrahimovic, come sempre d’altronde, ma questa volta anche in televisione. Non soltanto per la sua partecipazione al festival di Sanremo, bensì anche per ‘Striscia la Notizia’. Un nuovo tapiro, infatti, verrà consegnato questa sera al calciatore dal giornalista Valerio Staffelli.

Tapiro per Ibrahimovic: salterà gli Europei con la Svezia

Il finale di stagione di Ibra è stato costellato da molte difficoltà a causa degli infortuni e l’ultimo al ginocchio non gli permetterà di partecipare agli Europei con la Svezia, nonostante sia stato richiamato in Nazionale con grande stupore e felicità. “Mi dispiace non esserci, ma non bisogna mollare”, ha commentato nella circostanza il giocatore.

Poco altro ha aggiunto Zlatan, che si è lasciato andare anche a un breve commento su Mauro Icardi che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe nel mirino dei rossoneri proprio per rinforzare l’attacco, considerando che l’età di Ibrahimovic avanza e non mancano gli infortuni: “Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”, diplomatico Ibra ma Maurito può pensarci sul serio. La scintilla con il PSG non è scoccata e l’Italia manca al calciatore e anche alla sua famiglia. Bisognerà capire in termini economici la fattibilità della trattativa. Nel frattempo Ibrahimovic apre a quella per il prossimo Festival della musica italiana: “Non si sa mai. Sono molto ricercato…”.