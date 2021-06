Allegri rivoluziona la difesa: cosa cambia per Bonucci e Chiellini

Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe stravolgere le gerarchie difensive e il prossimo piano mercato. Chiellini potrebbe rinnovare, mentre restare da capire il futuro di Bonucci

Allegri è pronto a rivoluzionare l’assetto difensivo della Juventus in vista della prossima stagione. Chiellini potrebbe rinnovare il suo contratto per un altro anno, ma difficilmente reciterà una parte d’assoluta protagonista in tutte le gare della stagione. Il numero 3 bianconero sarà utilizzato con il contagocce e gestito al meglio, un modo per cercare di conservare esperienza ed esperienza.

Per quel che riguarda Bonucci, invece, Allegri potrebbe decidere di trattenerlo in bianconero, ma non è escluso che la società juventina possa aprire a un suo addio in caso di offerta irrinunciabile. Bonucci piace al Manchester City, ma anche al Barcellona, la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Bonucci e Chiellini verso la conferma: sarà addio a Demiral?

Qualora la Juventus dovesse decidere di confermare Bonucci e Chiellini in vista della prossima stagione, non è escluso che i bianconeri possano aprire concretamente al possibile addio di Demiral. Il centrale turco, valutato circa 35 milioni di euro, piace in Premier League. Il suo sacrificio potrebbe consentire ai bianconeri di dar respiro ai ricavi.

Qualora Cherubini e Arrivabene dovessero aprire all’addio di Demiral, non è escluso che la Juventus possa decidere di rimpiazzare l’ex Sassuolo con un nuovo acquisto. Difficile evitare il riscatto di Romero da parte dell’Atalanta, ma il centrale argentino, eletto miglior difensore della stagione appena terminata, rappresenterebbe il giusto investimento in vista del futuro.