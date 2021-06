Il Milan di Pioli scarica un calciatore: “Non lo vogliamo”

Sarà addio al Milan ed a Stefano Pioli. Il club rossonero non punta su di lui: Soualiho Meité non verrà riscattato dal club lombardo. Torna al Torino.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per la prossima stagione. Il club rossonero sta già preparando il campionato ed il ritorno in Champions League. Paolo Maldini e la dirigenza rossonera, proprio per questo motivo, hanno il telefono bollente visti i continui contatti con gli entourage dei calciatori sulla lista dei desideri. Prima di acquistare, però, bisognerà capire chi resta e chi farà parte ancora del progetto.

Calciomercato Milan, Meité non rientra nei piani

Chi partirà sicuramente è il centrocampista francese Soualiho Meité. Come riferisce ‘Sky Sport’, il calciatore, giunto a Milano in prestito dal Torino durante la finestra di calciomercato invernale, non verrà riscattato dal club rossonero.

Il numero 18 rossonero non rientra nei piani societari per il prossimo anno e, per questo motivo, rientrerà in granata e sarà a disposizione del neo allenatore Ivan Juric, ex Hellas Verona. Con ogni probabilità, i rossoneri si fionderanno sul mercato estivo per rinforzare il reparto. Maldini segue diversi profili in giro per l’Europa.