Paolo Bonolis ha riacceso la polemica tra Juventus e Inter con una battuta sul prossimo Europeo in cui ha chiamato in ballo anche Chiellini

“Notte Azzurra” ma polemica di serie A. Quella che con una battuta ha alimentato il conduttore tv Paolo Bonolis durante la serata in onda su “Rai1” per presentare la lista dei 26 convocati per l’Europeo che inizierà tra dieci giorni. L’Italia di Roberto Mancini vuole sorprendere con un anno di ritardo rispetto alla tabella iniziale della manifestazione. La pandemia da Covid-19 ha spostato le coordinate dell’evento che comunque si celebrerà. Durante la serata evento organizzata è intervenuto Paolo Bonolis che con una battuta ha strappato un sorriso al difensore della Juventus Giorgio Chiellini. Il conduttore romano è un noto tifoso interista e ha approfittato dell’occasione per punzecchiare il difensore juventino.

“Notte Azzurra”, Bonolis sogna Chiellini: “Certe cose in Italia possono accadere, in Europa non lo so”

Paolo Bonolis ha preso la parola ed è intervenuto su “Rai 1”. In collegamento anche Giorgio Chiellini. Il conduttore ha rivelato il suo “sogno” in vista dell’Europeo. Con una battuta sarcastica, il conduttore tv ha detto di essersi immaginato una partita molto sentita. Quella tra Italia e Germania. Le due formazioni da tanti anni interpretato una rivalità molto sentita, anche in virtù dei tanti italiani che nel corso degli anni sono emigrati nel paese teutonico per cercare lavoro. La “vendetta” di Bonolis passerebbe attraverso un episodio in particolare: “Ho immaginato a cinque minuti dalla fine mentre ci difendiamo con le unghia e i bar sono gremiti senza che nessuno proferisca parola che Chiellini respinga un pallone di testa e cade giù come se gli abbiano sparato dalle tribune. In Italia può accadere, all’estero però non lo so se può avvenire”.

Chiellini ha sorriso, chiudendo sul nascere la questione sollevata da Bonolis, forse ancora infastidito dagli episodi che hanno caratterizzato l’ultimo Juventus–Inter. Il successo ottenuto contro i nerazzurri ha consentito ai bianconeri di conservare le proprie opzioni per la corsa Champions, poi raggiunta in virtù del pareggio del Napoli contro l’Hellas Verona durante l’ultima giornata di campionato.