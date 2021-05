Mistero Osimhen: “È infortunato, ha inviato un certificato medico”

Osimhen, insieme ad altri nove giocatori della Nigeria, ha mandato un certificato medico per non disputare l’amichevole contro il Camerun.

La piazza di Napoli ancora si deve riprendere dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona già salvo. La squadra azzurra ha annunciato anche il sostituto di Gattuso: Luciano Spalletti che ritorna ad allenare dopo due anni.

Dopo la delusione cocente del campionato, molti giocatori del Napoli sono andati in ritiro con le rispettive nazionali. Osimhen era stato convocato per la Nigeria, ma l’attaccante partenopeo ha dovuto rinunciare per un presunto infortunio. Il giocatore non sarà a disposizione per l’amichevole contro il Camerun del prossimo 4 giugno.

Osimhen ed altri nove giocatori non ci saranno contro il Camerun

Gemot Rohr, CT della Nigeria, ha rilasciato queste dichiarazioni ad ‘ESPN’: “Osimhen? Victor è infortunato. Ci ha fatto recapitare un certificato medico perchè gli fa male un ginocchio e non può giocare l’amichevole contro il Camerun“. L’attaccante del Napoli non è stato l’unico a rinunciare alla convocazione, ma anche altri nove giocatori hanno dato forfait.

Secondo quanto raccolto da ‘ESPN’, i dieci calciatori della Nigeria non avrebbero risposto alla convocazione a causa dei bonus che non sarebbero stati elargiti dalla Federcalcio nigeriana. Il tecnico Rohr potrebbe non avere a propria disposizione 18 giocatori, con il conseguente rischio di non poter disputare l’amichevole contro il Camerun.