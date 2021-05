Prende forma il Napoli di Spalletti: due big sono in uscita

Riunione tra Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis per il mercato del Napoli. Tra i big Koulibaly e Fabian possono partire, Insigne rimane

Ora che Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis può cominciare a imbastire il mercato. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ c’è già stato un colloquio telefonico tra il presidente, il ds Cristiano Giuntoli e il neo allenatore.

Nel corso della chiacchierata, Spalletti avrebbe confermato la volontà di proseguire con il 4-2-3-1, il modulo già utilizzato da Rino Gattuso, e avrebbe espresso una valutazione molto positiva sul livello tecnico della rosa attuale.

Napoli, per il mercato in entrata occhi all’estero

Il problema, semmai, può essere costituito dalle conferme dei big, che non sono affatto certe: come comunicato a Spalletti, infatti, ci sarebbero tre situazioni particolarmente delicate riguardanti Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.

In particolare, Koulibaly, che è il giocatore più pagato in rosa, avrebbe chiesto un colloquio chiarificatore con De Laurentiis in merito al futuro. Fabian, dal canto suo, continuerebbe a scansare il discorso del rinnovo (scadenza 2023) e sarebbe seguito dalle tre grandi di Spagna e dal PSG. Entrambi potrebbero dunque lasciare il Napoli a fronte di offerte congrue.

Capitolo a parte per quanto riguarda Insigne: il capitano sarebbe considerato incedibile dalla società, ma con la spada di Damocle del contratto in scadenza del 2022 non ancora rinnovato. Anche qui, è atteso un confronto diretto con ADL per provare a sbloccare la situazione.

Intanto Giuntoli si sta muovendo sul mercato in entrata: gli azzurri starebbero puntando diversi giocatori che militano all’estero, come il terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava (un incontro con l’agente del mozambicano è già andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno), il difensore argentino del Feyenoord Marcos Senesi e il centrocampista croato del Bordeaux Toma Basic.

Spalletti, dal canto suo, avrebbe richiesto anche un calciatore già allenato all’Inter e cioè Danilo D’Ambrosio.