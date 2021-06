Milan, assalto a Gomez: operazione “alla Ibrahimovic”

Milan-Gomez, l’operazione entra nel vivo: possibile scambio con il Siviglia con Castillejo dirottato verso l’Andalusia

In casa Milan sta si riflettendo ad uno scambio con il Siviglia, quello tra Samu Castillejo e Papu Gomez: l’esterno alto spagnolo piace al club andaluso e l’argentino, secondo quanto riporta ‘Repubblica’ potrebbe essere la richiesta rossonera. Si tratterebbe di un colpo alla Ibrahimovic 2.0: tanta personalità, esperienza e talento in vista della Champions.

La dirigenza rossonera sta lavorando per realizzare l’upgrade della rosa in vista del 2021/2022 in ottica lotta scudetto e per il miglior percorso possibile in Champions League. Il rinnovo di Ibra è stato il primo passo: poi, c’è stato l’acquisto del portiere Mike Maignan dopo aver perso l’estremo difensore Gigio Donnarumma.

Milan-Gomez, tassello anche in ottica Calhanoglu

Il Milan ha bisogno di capire se Hakan Calhanoglu possa andar via, come con Donnarumma il turco potrebbe lasciare il club a parametro zero e con il Qatar pronto ad offrire un triennale da 32 milioni complessivi.

Si riflette anche ad Olivier Giroud come alternativa ad Ibra, anche in questo caso si tratterebbe di un colpo a zero, questa volta in entrata: l’accordo sembra molto vicino per un biennale da 4 milioni all’anno oltre a quello del Papu.

Per Gomez sarebbe un ritorno in Serie A dopo gli anni importanti all’Atalanta dopo la separazione da Gasperini.