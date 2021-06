Napoli, operazione inattesa: il top pronto a firmare subito

Osimhen può, a sorpresa, firmare il prolungamento del suo contratto con il Napoli: un allungamento di un anno

Notizia in attesa in casa Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, Victor Osimhen è a un passo dal prolungare il proprio contratto sottoscritto con il club azzurro appena 12 mesi fa. Un allungamento tattico che serve al Napoli a blindare la stellina nigeriana che, dopo i problemi avuti nella prima parte della stagione, è esploso nella seconda parte della stessa mettendo in luce gol e talento oltre a straordinari mezzi fisici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, modi e tempi del rinnovo di Osimhen

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la certificazione del prolungamento del classe 98 che in questi giorni si sta godendo qualche giorno di vacanza. Osimhen percepisce un ingaggio da 4.5 milioni a stagione e potrebbe vedersi leggermente ritoccata la cifra verso l’alto.

LEGGI ANCHE >>> “Se prendo Ronaldo e Lozano?”: Ancelotti spiazza tutti in conferenza

Per Osimhen sarà una stagione molto intensa: oltre agli impegni con il Napoli ci sarà anche la Coppa d’Africa nel gennaio del 2022 da affrontare con la maglia della sua nazionale alla quale è sempre particolarmente legato.