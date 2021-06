Il Napoli perde pezzi, dalla Turchia annunciano: “È quasi fatta”

Nikola Maksimovic, difensore serbo del Napoli, può presto lasciare l’azzurro e trasferirsi al Fenerbahce, secondo quanto fanno sapere dalla Turchia.

L’avventura di Nikola Maksimovic al Napoli pare essere giunta al capolinea. Il giocatore serbo, infatti, è in scadenza di contratto e al momento non vi è alcun avvicinamento col Napoli che faccia presagire il rinnovo. Il difensore serbo si trova molto bene in città e vorrebbe proseguire la sua avventura, in attesa di capire le idee che ha su di lui Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli.

Maksimovic verso il Fenerbahce a parametro zero: addio Napoli

Tuttavia, non giungono segnali dalla dirigenza partenopea. Secondo il portale turco ‘Aksam’, le negoziazioni allora sono avanzate con il Fenerbahce, che si è fatto avanti per l’ex Torino. Il club du Istanbul pare abbia intavolato tutti i discorsi del caso con l’entourage di Maksimovic e starebbe trattando la parte economica. La convenienza è che non andrebbe sborsato nulla per il cartellino, per cui si tratta solamente di definire durata del contratto con i relativi dettagli economici dell’ingaggio. Su Maksimovic c’è anche la Roma, ma al momento più defilata, anche perché dovrà chiarire i suoi piani futuri con l’arrivo di Mourinho.

Per Maksimovic nel 2017 il Napoli ha sborsato oltre 20 milioni e la sua gestione è stata altalenante, nel mentre della quale è stato anche allo Spartak Mosca in prestito. Con Sarri, infatti, non ha avuto molta fortuna mentre da Ancelotti a Gattuso è migliorato il tempo di impiego, pur non riuscendosi mai ad imporre come titolare fisso. Difficile che il Napoli lo lasci andare così facilmente, ma al momento sul fronte rinnovo nulla si muove.