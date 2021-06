Juventus ‘scippata’: firma in arrivo e occasione persa

La Juventus lavora al futuro e mette nel mirino Memphis Depay, che però è vicino al Barcellona, dove arriverà a parametro zero dal Lione.

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha già scatenato il mercato. Il tecnico, infatti, sta programmando insieme alla società le prossime mosse. In particolar modo, l’attenzione è rivolta al reparto offensivo: Allegri vuole ripartire da Paulo Dybala, che ha vissuto un’ultima annata complicata anche a causa degli infortuni. Da definire, invece, è quanto accadrà con Cristiano Ronaldo, che potrebbe invece lasciare la società torinese, anche per questioni finanziarie.

Juventus su Depay, ma il giocatore firmerà col Barcellona

Tuttavia, uno degli obiettivi della Juventus in realtà sarebbe ad un passo dal Barcellona. Si tratta di Memphis Depay, centravanti del Lione, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Un dettaglio che lo rende un parametro zero molto interessante, con il desiderio di mantenere le “vecchie promesse” e affermarsi finalmente in una big.

Secondo ‘Sport.es’, il giocatore sarebbe stato scelto dai blaugrana, ai quali è stato impossibile dire di no. Le parti avrebbero trovato l’intesa: Depay potrà firmare un triennale con una clausola rescissoria e un ingaggio relativamente modesti. La Juventus, quindi, vede sfumare un possibile rinforzo offensivo, che avrebbe fatto i favori anche economici della società bianconera. D’altronde, Allegri pare aver intenzione di puntare su Alvaro Morata con continuità e quindi la Juventus lavora al prolungamento del prestito dall’Atletico Madrid, ragion per cui ancora non affonda il colpo altrove.