Giroud rinnova col Chelsea ma risponde alla ‘chiamata’ di Ibra

Continuano ad inseguirsi gli sviluppi sul futuro di Giroud e l’interesse del Milan. Arriva anche la risposta ad Ibrahimovic.

Il futuro di Olivier Giroud è ormai avvolto nel mistero. L’attaccante del Chelsea è finito del mirino del Milan di Maldini, e per questo proprio il club sta provando a capire in che modo poter mettere le mani sul centravanti francese. La questione, però, si è accesa proprio nella giornata di oggi.

Prima le parole di Zlatan Ibrahimovic rivolte proprio all’attaccante francese, quasi una ‘chiamata’ quella dello svedese al giocatore del Chelsea. “Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto“. Insomma, un messaggio molto chiaro quello dello svedese.

Ma ancora, nel pomeriggio, proprio da Londra è arrivata un’ulteriore novità riguardo il futuro del francese: il rinnovo di contratto di un altro anno, annunciato proprio dal Chelsea attraverso un comunicato ufficiale. Dunque, tutto finito per il Milan e le speranze di accogliere il giocatore in rossonero? Non proprio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Giroud risponde ad Ibrahimovic

E cosi, proprio in questi minuti, sono arrivate ulteriori dichiarazioni da parte di Oliver Giroud, una vera e propria risposta al messaggio inviato a distanza da Zlatan Ibrahimovic. Dichiarazioni, quelle del francese, che a questo punto non chiudono le porte alla soluzione Milan.

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic ha annunciato il nuovo acquisto del Milan

“Ibra mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere e come si esprime. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. La prendo come una motivazione in più. Non voglio parlare di futuro. Il Milan è un’opzione fra le altre”, le parole di Giroud.