Ibrahimovic ha annunciato il nuovo acquisto del Milan

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha già dato il benvenuto al nuovo acquisto del Milan (non ancora ufficiale)

Benvenuto Giroud. Non lo ha detto, Zlatan Ibrahimovic, ma lo ha lasciato intendere. Il centravanti francese non è ancora ufficialmente del Milan, eppure l’attaccante rossonero, che non conosce diplomazia, ha già annunciato il suo arrivo. Che a questo punto sembra essere scontato. D’altronde l’accordo è già stato raggiunto e non dovrebbero esserci sorprese.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibra ha dichiarato, a proposito dell’arrivo ormai prossimo del bomber del Chelsea: “Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto. Anche perché questo è un gruppo molto disponibile, che ha voglia di imparare e migliorare, un gruppo di lavoro ben guidato”.

Ibrahimovic ‘accoglie’ Giroud

Il Milan, dunque, ci riprova. Dopo aver puntato sull’esperienza di Mandzukic, intuizione che non ha reso secondo le aspettative, ora punta su Giroud, campione del mondo nel 2018, giocatore di assoluta qualità, anni 34, in grado di affiancare Ibra oltre a giocare al suo posto, sostituendolo quando necessario.

I rossoneri cercavano un bomber di scorta in grado di assicurare gol e carisma, ha puntato su Giroud e Ibra, come capitato per Manduzkic, approva la scelta. Bisognerà solo attendere per l’annuncio ufficiale ma il Milan, a quanto pare, la sua scelta l’ha già fatta. Puntando su Giroud. Per lui pronto un contratto della durata di due anni.