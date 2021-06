“Scambio van de Beek-Ronaldo”: la Juventus ha pronta la sorpresa

La Juventus deve ancora fare i conti con la decisione di Ronaldo sul futuro: possibile scambio a sorpresa con van de Beek

Che ne sarà di Ronaldo? La Juventus lavora alla pianificazione delle mosse sul mercato, ma inevitabilmente molto dipenderà anche da quel che farà CR7. Il portoghese non ha ancora chiarito il suo futuro: l’idea è che la sua esperienza in bianconero possa volgere a termine quest’estate, ma occorre una squadra in grado di accollarsi il faraonico ingaggio percepito a Torino e garantire almeno trenta milioni di euro alla società piemontese. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi visto che di club capaci di un così importante esborso economico e che possono essere graditi a Ronaldo non ce ne sono molti.

C’è il Real Madrid, che però ha Mbappè come priorità. C’è il Psg che però dovrebbe prima salutare il 22enne francese. E, infine, il possibile ritorno al Manchester United. In questo caso si parla da tempo di un possibile scambio con Pogba, ma ora emerge anche un’altra opzione.

Juventus, possibile scambio Ronaldo-van de Beek

A lanciare la suggestione è Massimo Marianella a ‘Sky’. Il giornalista ‘boccia’ un possibile scambio con Pogba, ma vede come possibile un affare che porti Ronaldo al Manchester e van de Beek alla Juventus. Il centrocampista olandese non è riuscito ad imporsi in Premier League e rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare il reparto mediano dei bianconeri.

L’affare potrebbe anche decollare anche se ci sarebbe poi da fare i conti con la valutazione dell’ex Ajax. Il 24enne è stato acquistato appena un anno fa per 40 milioni di euro e occorrerebbe individuare la cifra in grado di far decollare la trattativa e non non far piangere le casse di entrambi i club.