Inter, lo sgarbo di Fabio Paratici che fa tremare i tifosi

Fabio Paratici potrebbe diventare il nuovo uomo mercato del Tottenham. Secondo i tabloid inglesi ha già preparato uno sgarbo all’Inter.

Fabio Paratici, oramai ex dirigente della Juventus, è corteggiatissimo dal Tottenham. Con lui, in Premier League, potrebbe atterrare anche Antonio Conte, ma nulla è ancora deciso. L’ex tecnico dell’Inter è finito nel mirino degli Spurs, pronti ad attrezzare un duo tutto italiano per rilanciare la squadra. In ogni caso, però, dall’Inghilterra giunge un’indiscrezione che non rende felici i tifosi nerazzurri.

Paratici guarda in casa Inter

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Daily Mail’, Fabio Paratici, nonostante non sia stato ancora ufficializzato come uomo mercato del Tottenham, sembrerebbe essere già al lavoro per il nuovo club.

L’ex Juventus, secondo il tabloid inglese, starebbe già stilando la lista dei desideri per il mercato della società londinese. Fari puntati anche in Serie A. Paratici potrebbe bussare alla porta di Beppe Marotta e Piero Ausilio per provare a far trasferire in Premier League due calciatori nerazzurri. Milan Skriniar e Ivan Perisic sono i due calciatori che interessano agli Spurs. Non è da escludere che anche Christian Eriksen possa finire sulla lista dei desideri di mercato degli inglesi.