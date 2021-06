Arriva il primo grande colpo del mercato estivo: cifre stellari

Primo grande colpo dell’estate del calciomercato: è vicino a chiuderlo il Manchester United, portando in rosa Sancho dal Borussia Dortmund.

Il primo grande colpo del calciomercato estivo potrebbe essere vicino alla realizzazione. Si tratta del trasferimento di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund al Manchester United. Secondo quanto riferisce ‘The Mirror’, la società inglese ha trovato l’accordo con i tedeschi per una cifra piuttosto elevata ovvero 95 milioni di euro.

Il Manchester United chiude per Sancho del Borussia Dortmund: le cifre

Mancano i dettagli e le conferme, ma sembra che l’ala sia veramente vicina al trasferimento in Premier League. In effetti, si tratterebbe di un ritorno a casa, ma sponda contraria: Sancho è cresciuto nel Manchester City ed ora è pronto a diventare l’acquisto più costoso della storia dello United per 82 milioni di sterline: Maguire, infatti, fu prelevato dal Leicester per ‘soli’ 80 milioni di pounds.

Finché non sarà ufficiale, sullo sfondo resterà anche l’interesse da parte del Liverpool e Chelsea, ma lo United ha avanzato una proposta irrinunciabile anche per Sancho, offrendogli un contratto fino al 2026. Inoltre, il Manchester è in pressing da circa un anno e questo corteggiamento asfissiante avrebbe in qualche modo convinto il calciatore, che non ha più dubbi sul desiderio di lasciare la Bundesliga per vivere una nuova avventura e farlo proprio con i Red Devils.