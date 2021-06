Juventus, sfuma il colpo di mercato: il Bayern Monaco supera i bianconeri

Saul dell’Atletico Madrid è nel mirino della Juventus, ma il Bayern Monaco ha le carte giuste per convincere economicamente il club spagnolo al trasferimento.

Si chiuderà a breve l’avventura di Saul all’Atletico Madrid. Il centrocampista spagnolo terminerà la sua avventura dopo aver trionfato in stagione in Liga e cercherà una nuova avventura. Per l’Atleti è tempo di fare mercato e stabilire delle priorità e pare che al momento il tecnico Simeone giudichi sacrificabile il 26enne. Le pretendenti d’altronde non mancano, quindi la società avrà modo di ricavarne un bottino.

Niente Saul per la Juventus: c’è il Bayern Monaco

Tra le squadre che seguono il calciatore da vicino c’è la Juventus, sebbene non sarà facile per i bianconeri spuntarla, poiché Saul piace anche al Bayern Monaco, in questo momento più vicino a concludere l’affare, anche perché ha le idee più chiare in merito al suo progetto.

In base a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, la società tedesca potrebbe addirittura mettere sul piatto 80 milioni di euro, sebbene non in una sola quota. L’idea, infatti, è stabilire l’operazione secondo una base fissa da 65 milioni totali e gli altri 15 milioni si accumulerebbero secondo bonus. Difficile immaginare che la Juventus possa competere offrendo una cifra simile o un’alternativa più interessante e ambiziosa, per tale ragione si attende soltanto lo scatto decisivo del Bayern Monaco: Saul è pronto.