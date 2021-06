“Ingaggio da 60 milioni”, Donnarumma sta per firmare col suo nuovo club

Gigio Donnarumma sembra pronto a chiudere il cerchio. Ha deciso dove proseguire la sua carriera, domani si può chiudere.

Il tormentone di queste ultime settimane potrebbe finalmente arrivare ad una conclusione definitiva. Tutto come da copione? Più o meno. La Juventus ha inseguito per mesi Gigio Donnarumma, nella speranza di poter dare a lui le chiavi della porta bianconera. Dopo l’addio al Milan, la Vecchia Signora (come le altre pretendenti) ha accelerato per provare a portarlo a Torino.

In queste ore, però, sembra si stia delineando il futuro del portiere della nazionale italiana. Le parole di Szczesny nelle ultime ore riguardo la sua permanenza a Torino, hanno di fatto lasciato intendere che proprio sul polacco il club bianconero starebbe ancora pensando di fare affidamento.

Dunque niente Donnarumma per Allegri? La verità è che l’ex portiere del Milan cercava ovviamente un ingaggio importante, dopo l’esperienza tra i pali rossoneri ed una notorietà acquisita in tutta Europa. E c’è un club che sembra l’abbia spuntata.

Donnarumma va al Psg: domani si può chiudere

Il futuro di Donnarumma sembra ormai diretto verso Parigi. Niente Juventus, dunque, per il portierone classe ’99, con la Francia pronta ad accogliere uno dei giovani italiani più interessanti degli ultimi 20 anni.

A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, riportato anche le cifre dell’ingaggio che ha convinto Donnarumma ad accettare il Paris Saint Germain. Un contratto di cinque anni da 60 milioni di euro, con alcuni bonus facilmente raggiungibile. Una cifra annua, dunque, intorno ai 12 milioni di euro.

Già domani – riporta Di Marzio – il tutto potrebbe trovare la sua chiusura definitiva, con Donnarumma che approderebbe al Psg dove già c’è Keylor Navas. Sarà lui il titolare? Non ci sono al momento gerarchie, riportato a Sky Sport, e dunque anche lui dovrà giocarsi il posto da titolare.