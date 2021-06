La Juventus prepara il doppio annuncio ufficiale: ci siamo

La Juventus annuncerà a breve l’arrivo in società di Cherubini e Arrivabene, con quest’ultimo che prenderà il posto di Paratici.

Andrea Pirlo è stato sostituito dall’attesissimo Massimiliano Allegri, di ritorno sulla panchina della Juventus proprio a distanza di due stagioni dall’addio ai bianconeri. Adesso però la società dovrà sistemare anche le questioni dirigenziali. C’è un ruolo rimasto scoperto con l’addio di Fabio Paratici, ratificato in settimana da una sentita conferenza stampa e dalle parole di ringraziamento da parte del presidente Agnelli per le stagioni trascorse insieme coronate da molti successi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Arrivabene e Cherubini: i due prossimi annunci della Juventus

Come riferisce ‘Goal Italia’, dovremmo essere ai dettagli per l’annuncio dell’arrivo in dirigenza di Cherubini e Arrivabene. In particolar modo, il primo dei due sarà il nuovo Responsabili dell’Area Tecnica, mentre Arrivabene era già nel consiglio d’amministrazione del club e, dopo diversi anni di esperienza in aziende come Ferrari, si appresta a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Paratici, doppio scippo alla Juventus: nel mirino i pupilli del dirigente

L’idea è che i due lavorino praticamente a braccetto, e Arrivabene avrà un ruolo di grande spiccio. Quest’ultimo infatti condivide con la famiglia Agnelli amicizia e stima, al punto che, secondo indiscrezioni, poteva arrivare già prima in bianconero. Pare che la Juventus avesse pensato a lui dopo l’addio di Marotta, ma in quel frangente la Scuderia Ferrari si oppose fermamente per non perdere il proprio dirigente. Il momento è arrivato, circa tre stagioni dopo.